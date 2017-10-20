Британские ученые призвали не уступать пожилым людям место в транспорте

Уступая место в транспорте пожилым людям, мы фактически вредим их здоровью, считает группа британских ученых во главе с хирургом-ортопедом Скартелтт МакНелли.

Она и ее коллеги опубликовали в журнале British Medical Journal исследование на тему взаимосвязи между физической активностью и социальным обеспечением для пожилых людей, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ученые призывают различать последствия старения и отсутствия физической активности и отмечают, что людям в возрасте вполне по силам с помощью постоянных упражнений "помолодеть" на десять лет.

"Нам нужно поощрять активность по мере старения, а не призывать людей отдыхать, — заявил коллега МакНелли, профессор Муир Грэй. — И хорошенько подумайте, прежде чем уступать место в автобусе или поезде пожилому человеку. Стоять — отличное упражнение для них".

" Множество болезней у пожилых людей связано не с возрастом, а с отсутствием активности. Чем больше мы упражняемся, тем лучше", — отметила сама МакНелли.

По ее словам, даже пожилым людям, отправленным на лечение в стационар, нужно стараться находить время на приседания или прогулки по коридорам.

Манелли и ее коллеги также отметили, что общество должно измениться так, чтобы у людей среднего и старшего возраста было больше возможностей для активного отдыха.