Сотрудничество ЕС с Арцахом будет играть стабилизирующую роль и станет важным вкладом в установление прочного мира на Южном Кавказе: глава МИД Арцаха

Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Масис Маилян 20 октября в Брюсселе выступил на тему «Перспективы сотрудничества ЕС-Арцах как вклад в мир и стабильность на Южном Кавказе» на организованном неправительственной организацией «Европейские друзья Армении» круглом столе.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД НКР, в своем выступлении Масис Маилян представил вызовы с которыми сталкивается Южный Кавказ, отметив, что основными источниками угрозы региональному миру и безопасности являются нигилистическое отношение Азербайджана к международному праву и игнорирование фундаментальных прав граждан Арцаха и права самой Республики Арцах на существование. Навязывая логику конфронтации, азербайджанские власти демонстрируют, что их целью является не достижение мира посредством диалога, а получение одностороннего военно-политического преимущества.

Министр иностранных дел Арцаха выразил уверенность, что сотрудничество ЕС с Арцахом будет играть стабилизирующую роль и станет важным вкладом в установление прочного мира на Южном Кавказе. Масис Маилян отметил, что подобное сотрудничество станет сигналом о недопустимости использования конфронтации и изоляции в качестве средства решения конфликтов, так как они чреваты дестабилизацией всего региона. Он подчеркнул, что продвижение прав человека и фундаментальных свобод не должно становиться заложником неурегулированности азербайджано-карабахского конфликта, а непризнанный статус Арцаха не должен служить барьером для сотрудничества между Арцахом и ЕС.

На круглом столе принял участие и выступил также омбудсмен Республики Арцах Рубен Меликян, который представил нынешнюю ситуация в сфере защиты прав человека в Арцахе.