Наводнение в Таиланде: кадры спасения тонущего слоненка

В Таиланде провели успешную операцию по спасению из реки тонущего слоненка, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Сильные ливневые дожди привели к выходу из берегов одной из рек в Таиланде. В бурлящей воде оказался слоненок, который провел в реке почти сутки, не имея возможности самостоятельно выбраться на берег. Спасателям пришлось приложить немало усилий, чтобы помочь слоненку выбраться из воды.