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Железный человек: у кого в мире самые крепкие зубы


Силач из Кыргызстана Нурлан Алишеров провел новые показательные выступления, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Нурлана Алишерова называют "железным человеком". Он прославился тем, что при помощи лба забивает гвозди, а удерживая веревку зубами, даже сдвигает с места грузовики. Сам Нурлан говорит, что используя только силу челюстей и прочность своих зубов, он может поднимать и удерживать груз весом до 250 килограмм.



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