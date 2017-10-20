Министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Ашот Манукян не видит предпосылок для повышения тарифов на электроэнергию в Армении в ближайшем будущем. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами 20-го октября.

«Если правительство Армении в лице министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов попытается вмешиваться в формирование тарифов, то в нашей стране нарушатся основы экономической политики», – заявил сегодня журналистам министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Ашот Манукян.

Как указал министр, с этой целью правительство Армении создало независимый орган – Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ), и регулирование тарифов – в компетенции данного независимого органа.

«Окончательный ответ может дать только КРОУ», – сказал А.Манукян, отвечая на вопрос о возможности снижения тарифов на электроэнергию.

Что же касается возможности повышения тарифов на электроэнергию, министр отметил, что предпосылок для повышения стоимости электроэнергии в ближайшее время он не видит.