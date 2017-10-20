За январь-сентябрь 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого – 2016 года, экономическая активность в Армении выросла на 5.1%. Как сообщили «Арменпресс» в Национальной статистической службе Армении, об этом свидетельствуют текущие оперативные данные по социально-экономкическому положению в стране за этот период.

Спад ВВП отмечается только в строительстве и в сельском хозяйстве.

За январь-сентябрь 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого – 2016 года, в строительстве отмечается спад в размере 6.4%. За январь-сентябрь 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого – 2016 года, в производстве электроэнергии отмечается повышение в размере 6,5%; за январь-сентябрь 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого – 2016 года, в сфере услуг (без торговли) отмечается повышение в размере 12,8%. Показатели достигли 1 трлн 041 млрд 566.1 млн драмов.

За январь-сентябрь 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого – 2016 года, в ВВП в сельском хозяйстве отмечается спад в размере 9,9%. Показатели достигли 582 млрд 511 млн драмов.

Индекс потребительских цен за январь-сентябрь 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого – 2016 года, вырос на 0,6%, а индекс цен на промышленные товары – на 3.8%.

За январь-сентябрь 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого – 2016 года, торговый оборот вырос на 12.5%. Показатели достигли 1 трлн 790 млрд 882.8 млн драмов.

Объем промышленной продукции за январь-сентябрь 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого – 2016 года, вырос на 11.9 %, достигнув 1 трлн 185 млрд 151.2 млн драмов.

Средняя номинальная зарплата за январь-сентябрь 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого – 2016 года, выросла на 2,4% (189.928 драмов) в государственном секторе средняя номинальная зарплата составила 160.135 драмов, оставшись на уровне прошлого года, а в частном секторе она составила 225.950 драмов, увеличившись на 3,1%.

За январь-сентябрь 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого – 2016 года, внешний товарооборот втрос на 21,7% (4 млрд 367.5 млн долларов), причем, экспорт вырос на 19.1% (1 млрд 546.7 млн долларов), а импорт – на 23.2% (2 млрд 820.8 млн долларов). Курс доллара за январь-сентябрь 2017 года составил 482.59драма.

Все показатели приведены в текущих ценах.