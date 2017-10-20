Президенту Армении Сержу Саргсяну верительные грамоты вручил новоназначенный посол Королевства Дании в РА Рубен Медсен

Президенту Армении Сержу Саргсяну сегодня, 20 октября, свои верительные грамоты вручил новоназначенный посол Королевства Дании в РА Рубен Медсен (резиденция в Киеве). Подробности представляет пресс-служба главы армянского государства. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Саргсян поздравил посла со вступлением в должность, выразив надежду, что посол Рубен Медсен поставит свои профессиональные возможности и богатый опыт на службу развития армяно-датских отношений и сыграет большую роль в деле активизации двусторонних связей.

Собеседники обоюдно отметили, что на 25-м году установления дипломатических отношений между Арменией и Данией все еще нельзя утверждать, что полностью реализован большой потенциал, существующий для развития отношений между странами и сотрудничества в различных сферах, несмотря на зарегистрированную в последний период определенную активность в межгосударственных отношениях.

Посол, отметив, что армяно-датские отношения сформировались гораздо раньше, подчеркнул, что исторически сформировавшиеся эти отношения обязывают стороны с большей внимательностью и заботой относиться к укреплению двусторонних связей. Посол заверил, что за время своего пребывания в этой должности не пожалеет усилий и энергии, чтобы внести свой вклад в укрепление и углубление связей между Арменией и Данией.

В ходе встречи собеседники коснулись также перспектив развития отношений Армения-ЕС, предстоящего саммита в Брюсселе, в рамках которого планируется подписать Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Посол отметил, что в ЕС Дания выступает за сближение отношений Евросоюза с соседями, в том числе и с Арменией.

Президент Саргсян в деле развития отношений двух стран отметил также важность роли парламентской дипломатии.

Президент и посол в ходе встречи обменялись мнениями касательно процесса урегулирования карабахской проблемы.