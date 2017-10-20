Вардан Арутюнян принял делегацию Международного валютного фонда

Председатель КГД Армении Вардан Арутюнян принял 20-го октября делегацию Международного валютного фонда, возглавляемую постоянным представителем МВФ в Армении Юлией Устюговой. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении.

Ереванский офис Международного валютного фонда (МВФ) зафиксировал достижения Комитета государственных доходов Армении. Об этом заявила постоянный представитель МВФ в Армении Юлия Устюгова на встрече с председателем КГД РА Варданом Арутюняном.

Она пожелала Вардану Арутюняну успехов в реализации инициированных программ.

Как передает пресс-служба КГД РА, Юлия Устюгова приветствовала реформы КГД в налоговой сфере, поинтересовалась программами в сфере налогового администрирования.