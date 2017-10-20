Обсуждены механизмы и мероприятия по реализации программы действий «Зеленый город» Еревана

В ходе состоявшегося в мэрии Еревана двухдневного семинара были обсуждены эффективные механизмы и мероприятия по реализации программы действий «Зеленый город» Еревана. Таким образом, представители компании «Эрнст энд Янг» и организаций-партнеров, а также международные и местные эксперты представили намеченные мероприятия в сферах окружающей среды, транспорта, энергосбережения и повышения энергоэффективности, промышленности, управления отходами и землепользования. Участниками семинара были также рассмотрены вызовы и международный опыт.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, поприветствовав присутствующих, начальник управления развития и инвестиционных программ аппарата мэрии Еревана Тигран Саргсян поблагодарил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) за оказанное мэрии содействие в разработке программы действий «Зеленый город» Еревана. Начальник управления отметил, что включенные в программу действий «Зеленый город» среднесрочные отраслевые мероприятия уже представлены в проекте 5-летей программы развития Еревана на 2018-2022гг., а краткосрочные мероприятия будут включены в годовые программы развития Еревана. Успешную реализацию программы Тигран Саргсян обусловил также повышением уровня осведомленности населения, а также активной вовлеченностью в конкретные программы.

Представитель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Рудик Тадевосян в свою очередь отметил, что разработанная для Еревана данная программа является первым применением инициативы «Зеленые города». Рудик Тадевосян высоко оценил проделанные мэрией Еревана работы по сбору, обработке и анализу данных, необходимых для программы.

Стоит отметить, что на последнем - 4-ом этапе программы действий «Зеленый город» Еревана, будет проведен мониторинг и оценены результаты проделанных работ.