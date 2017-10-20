Коалиция СДС официально объявила об освобождении Ракки от боевиков ИГ

Коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС) на пресс-конференции в Ракке официально объявила об освобождении города от боевиков террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом информировал телеканал Al Arabiya.

Как передает телеканал, член командования и официальный представитель СДС Таляль Силло сообщил от имени арабо-курдской коалиции, что "власть в Ракке будет передана гражданской администрации". По его словам, "порядок в городе будут поддерживать полицейские силы, а отряды СДС будут его оборонять".





