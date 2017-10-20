Собчак заявила об отсутствии у нее политической программы

Журналистка Ксения Собчак, объявившая в среду о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России в 2018 году, заявила, что у нее нет политической программы, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В интервью британской газете The Guardian она также призналась, что у нее небольшие шансы на победу. "У меня нет политического веса, я не заслужила права запускать какую-либо политическую программу или выступать в качестве кандидата", - сказала Собчак изданию.

По ее мнению, возможность проголосовать за нее может быть интересна тем, кто недоволен политическим порядком при нынешнем президенте.

Ранее Собчак говорила, что ее кандидатуру поддержат те россияне, которые при наличии в бюллетене возможности голосовать "против всех" выбрали бы именно эту графу.