Соглашение, которое будет подписано с ЕС, не противоречит обязательствам Армении в рамках ЕАЭС: российский политолог

Любое государство стремится к формированию внешн ей политики по разным направлениям, в том числе, и Армения, и РФ, однако это не должно отрицательно сказаться на том сотрудничестве, которое данная страна ведет на правах члена в рамках альянса. Как передает «Арменпресс», научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Андрей Арешев высказал подобное мнение в рамках круглого стола на тему "Интеграционные векторы и безопасность: вызовы и возможность".

«Хорошо, когда страны-члены ЕАЭС пытаются наладить добрые отношения с европейцами, однако это не должно происходить за счет российских интересов. Интеграционные процессы имеют многоплановое значение. В современном мире нет чисто экономических или политических союзаов, они тесно взаимосвязаны, что мы видим на примерах ЕАЭС и ЕС. Мы знаем, что Армения готовится к подписанию соглашения с ЕС, и это состоится во время брюссельского саммита – если не будет форс-мажора»,- сказал он.

По его словам, соглашение, которое будет подписано с ЕС, не противоречит обязательствам Армении в рамках ЕАЭС.

"Встречаются президенты и премьер-министры, принимаются решения, эффективно работает Евразийская экономическая комиссия, но на бытовой жизни граждан эти решения не отражаются, либо отражаются не в той мере, как хотелось бы", - сказал Арешев.



Вместе с этим он отметил, что экономический эффект от вступления в Союз носит протяженный по времени характер.

"После всплесков в 2013 и 2014 годах произошел спад, который был связан, в том числе, и с действиями третьих сил. Но 2017 год, по официальной статистике, свидетельствует о позитивных подвижках. Отмечу, что основные экономические параметры находятся в компетенции национальных правительств, и иногда негативный , связанный с решениями на национальном уровне, пытаются списать на членство ЕАЭС. Здесь нужен более объективный и взвешенный подход", - отметил эксперт.Арешев также отметил, что большой проблемой является отсутствие гуманитарной политики в ЕАЭС."Не все сводится к экономике, а за 25 лет наши общества и страны отдалились друг от друга. Мы знаем друг о друге меньше, чем должны знать союзники. Это важно и для развития гражданских связей", - сказал он.Армения стала полноправным членом ЕАЭС со 2 января 2015 года. В настоящее время в организацию входят также Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.