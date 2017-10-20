В условиях отсутствия доверия между сторонами урегулирование карабахского конфликта может усложниться: российский политолог

Российский политолог, научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Андрей Арешев уверен, что формирование механизмов доверия может способствовать осуществлению достигнутых в ходе переговоров договоренностей в деле урегулирования карабахского конфликта. Азербайджан занимает по карабахскому вопросу непримиримую позицию. Как передает «Арменпресс», научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Андрей Арешев высказал свое мнение в рамках круглого стола на тему "Интеграционные векторы и безопасность: вызовы и возможность".

16-го октября в Женеве состоялись переговоры президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева при участии глав МИД двух стран, сопредседателей МГ ОБСЕ, а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Состоялась также встреча тет-а-тет лидеров двух стран. После встречи было озвучено заявление о договоренности сторон по формированию атмосферы доверия, снижению уровня напряженности на линии соприкосновения и активизации переговорного процесса."На мой взгляд, подобная позиция, как и периодическое обострение ситуации на границе, не способствуют разрешению вопроса. Как мы знаем, во время переговоров были случаи обстрелов с жертвами, и это свидетельствует о несерьезности в стремлении вести переговоры, потому что эти действия не направлены на укрепление доверия", - отметил он.По словам Арешева достигнутые ранее договоренности не выполняются, "и известно - какой из сторон"."Это одна из форм дипломатической деятельности - обходить спорные углы и договариваться о том, о чем не могут договориться. Для общего хода "мирного процесса", а мы понимаем, что он находится в критическом состоянии, это нехорошо, и говорит об отсутствии существенных подвижек", сказал Арешев.