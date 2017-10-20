Метлы ведьм, магические кристаллы, средневековые рецепты приготовления магических зелий и даже "философский камень" представлены на открывающейся в пятницу в Британской библиотеке выставке "Гарри Поттер: история магии", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Выставка приурочена к 20-летию выхода первой книги о мальчике-волшебнике "Гарри Поттер и философский камень".

"Самым трудным в подготовке выставки было выбрать экспонаты. Магия и волшебство во все века завораживали людей. Некоторым экспонатам у нас 3 тысячи лет, мы собрали предметы из Индии, Китая, Латинской Америки", — рассказал РИА Новости один из кураторов выставки Алекс Лок.

Выставка "Гарри Поттер: история магии" продлится до 28 февраля 2018 года.