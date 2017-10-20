В подлежащем подписанию соглашении Армения-ЕС нет речи о закрытии ААЭС: Ашот Манукян

В подлежащем подписанию соглашении Армения-ЕС нет речи напрямую о закрытии ААЭС. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 20-го октября сказал министр энергетики Армении Ашот Манукян.

«Там говорится об остановке действующего энергоблока ААЭС в том контексте, что энергетическая безопасность Армении предполагает возможности для развития атомной энергетики в мирных условиях», - сказал министр энергетики Армении Ашот Манукян.

Комментируя позицию правительства Армении в этом вопросе, он сказал, что она четкая: «Мы заявляли об этом много раз и продолжаем заявлять, что ресурсы действующей ААЭС не бесконечны. Энергоблок будет работать до исчерпания ресурсов, и пока их хватает для безопасной эксплуатации энергоблока. Это очевидно, и такова позиция правительства Армении в этом вопросе, поскольку возможности для развития атомной энергетики в мирных условиях – среди приоритетов правительства Армении»,- сказал министр энергетики Армении Ашот Манукян.

По его словам, строительство новой АЭС не является проблемным вопросом для Армении: это нужно сделать, и здесь возникает вопрос – по какой технологии и с какой мощностью надо строить новую АЭС?

- сказал министр энергетики Армении Ашот Манукян.