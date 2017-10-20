Отношения между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) не должны напоминать печальную повесть о Ромео и Джульетте, в силах двух организаций найти путь к сближению и диалогу, считает постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, в настоящее время идёт восстановление объёмов экспорта и импорта между ЕС и ЕАЭС, утраченных в период с 2014 по 2016 годы в связи со снижением цен на энергоносители и известными рестрикциями.

"В этих условиях перед наднациональными органами ЕС встаёт выбор — они могут продолжить занимать выжидательную позицию, заявляя о неких предварительных условиях и требованиях к партнёру. Могут и вовсе пытаться вставить палки в колёса интеграционным процессам в регионе, возводя тем самым в Европе новые разделительные линии", — сказал Чижов, выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

Чижов уверен, что такие действия будут препятствовать превращению нашего континента в ареал мира, стабильности и процветания.

"Но есть и другой путь, ведущий к ситуации с комбинированным выигрышем или по-английски win-win situation. Речь идёт о том, чтобы Евросоюз начал активно содействовать созданию условий для повышения экономической взаимодополняемости интеграционных проектов в двух частях европейского континента", — пояснил постпред РФ при ЕС.

При этом вовлечённость в конструктивное взаимодействие с ЕврАзЭс позволит Брюсселю куда более успешно продвигать свои интересы и обеспечивать учёт своих озабоченностей, подчеркнул он.

"В выигрыше при этом могут оказаться не только Москва и Брюссель, но и многие другие столицы двух союзов и за их пределами. Россия и, насколько я могу судить, Евразийский экономический союз к такому сотрудничеству открыт", — заявил Чижов.

"Хотел бы выразить надежду, что бессмертные слова драматурга пока ещё ЕС-овского: "Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте" — это не про отношения двух крупнейших интеграционных объединений на континенте. В наших силах сделать выводы из драматических событий недавнего прошлого и найти путь к сближению и диалогу", — заключил он.