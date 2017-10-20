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Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился в Брюсселе с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом Первым


20 октября в Брюсселе президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом Первым. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся связей между Родиной и Диаспорой, церковью и обществом, а также внутренней и внешней политики Арцаха. Были затронуты также задачи, связанные с осуществлением в республике разных программ, в частности дальнейшего развития населенного пункта Новая Киликия. Президент Саакян высоко оценил роль Великого Дома Киликийского в деле сохранения армянства в Диаспоре, укрепления связей с Родиной и постоянного содействия Арцаху.

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