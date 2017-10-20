Сумма ущерба от лесных пожаров в Калифорнии превысила миллиард долларов

Ущерб от лесных пожаров в американском штате Калифорния составил 1,045 миллиарда долларов, сообщил страховой комиссар из департамента по страхованию штата Дэйв Джонс.

Сильнейшие лесные пожары охватили несколько округов Калифорнии в начале октября. Около ста тысяч человек были эвакуированы из опасных зон. Сообщалось, что охваченная огнем территория превысила площадь крупнейшего американского города Нью-Йорк. На прошлой неделе власти объявили о поворотном моменте в борьбе с огнем, в некоторых районах люди смогли вернуться в свои дома, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Ожидается, что цифры увеличатся, так как поступает все больше заявлений об убытках, но, по предварительным данным, ущерб составил 1,045 миллиарда долларов", — сообщается на сайте департамента по страхованию.

Джонс также сообщил, что жертвами пожаров в Калифорнии стали 42 человека.