Военные летчики ЮВО отпраздновали 19-ю годовщину образования воинской части в небе над Арменией

В российской авиационной военной базе Эребуни Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении командование, военнослужащие, члены их семей и гражданский персонал приняли участие в праздновании 19-ой годовщины образования соединения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в свой праздничный день военные летчики истребительной на МиГ-29 и армейской авиации на вертолетах Ми-24 и Ми-8МТ выполнили контрольные полеты в рамках сдачи итоговой проверки за летний период обучения 2017 года.

Лётчики выполнили одиночные полеты, отработали взаимодействие в составе пар при выполнении задач в объединенной системе противовоздушной обороны стран СНГ на высотах от 300 до 2000 метров на различных скоростях с перегрузками, достигающими +8g в различных погодных условиях, в том числе и ночью.

Приглашенным гостям на военный аэродром из числа представителей администрации, дипломатического корпуса, силовых структур Российской Федерации и Армении российские военные летчики на истребителях и вертолетах ЮВО продемонстрировали воздушное представление с выполнением фигур сложного и высшего пилотирования «петля Нестерова», «колокол», «кобра», «горизонтальный нож», «бочка», «горка», виражи, боевые развороты и перевороты

Завершились торжественные мероприятия, посвященные годовщине образования летного российского соединения в Закавказье праздничным концертом с выступлением художественных коллективов, награждением грамотами и ценными подарками отличившихся военнослужащих военной авиационной базы Эребуни.