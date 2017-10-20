Разработка концепций и туристических маршрутов, повышение узнаваемости: Госкомитет по туризму подводит итоги годовой работы

Госкомитет по туризму Армении провел и продолжает вести ряд программ по повышению узнаваемости Армении. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала председатель Госкомитета по туризму Армении Зарминэ Зейтунцян.

«Первая задача, которая встала перед нами после создания Госкомитета по туризму Армении, был вопрос узнаваемости Армении. Проблема в том, что если мы говорим в Армении туристу, что она находится рядом с Турцией, и он понимает нас, это значит, что мы имеем серьезную проблему»,- сказала председатель Госкомитета по туризму Армении Зарминэ Зейтунцян.

По ее словам, Госкомитет по туризму Армении избрал 7 столпов, которыми он будет заниматься: институциональные реформы, госрегулирование отрасли, диверсификация туристического продукта, развитие инфраструктур, PR и маркетинг Армении, развитие человеческого ресурса, международное сотрудничество.

«Первый шаг в рамках институциональных реформ – разработка концепции развития туризма на ближайшие 5 лет. Был разработан ряд законов, урегулировано правовое поле»,- сказала председатель Госкомитета по туризму Армении Зарминэ Зейтунцян.

По ее словам, закон о туризме пущен в оборот в правительстве Армении, после сбора всех откликов он будет доработан и переслан в НС Армении.

«В рамках институциональных реформ был сделан еще один важный шаг: был создан Фонд развития туризма, с целью повышения узнаваемости Армении. По примеру мирового опыта, Госкомитет по туризму Армении больше занят проблемами в рамках институциональных реформ, а Фонд развития туризма занят текущей работой. Он имеет более гибкие возможности в вопросах сотрудничества с частным сектором»,- сказала председатель Госкомитета по туризму Армении Зарминэ Зейтунцян.

По ее словам, Госкомитет по туризму Армении проделал большую работу, в частности, была разработана инструкция по созданию дорожных указателей, с акцентом на достопримечательности. Зарминэ Зейтунцян надеется на утверждение проекта, после чего встанет вопрос его финансирования.

Была проведена активная работа в рамках проекта «Чистая Армения», в формате «до» и «после».

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