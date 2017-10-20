Производство секретного внедорожника Lamborghini показали на видео

Итальянская автомобильная компания Automobili Lamborghini показала процесс сборки своего нового внедорожника Urus. Видео опубликовано на официальном канале фирмы в YouTube и демонстрирует обновленный сборочный цех с автоматизированной линией производства. В кадр попадают детали кузова, задней подвески и колеса новой модели, внешний вид и точные технические характеристики которой пока держится в секрете. Известно, что автомобиль основан на единой платформе с Audi Q7, Porsche Cayenne и Bentley Bentayga, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Компания Automobili Lamborghini основана в 1963 году, ее штаб-квартира находится в итальянской коммуне Санта-Агата-Болоньезе. С 2018 года в линейке Lamborghini появится третья модель — кроссовер Lamborghini Urus. Официальная премьера модели запланирована на 4 декабря.