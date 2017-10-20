21 октября стартует регулярный баскетбольный чемпионат Армении лиги "А". Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, в лиге "А" примут участие семь команд: "Урарту" (Ереван), СКИФ (Ереван), "Ширак" (Гюмри), "Артик" (Артик), "Инженер" (Ереван), "Арцах" (Степанкерт), "Гранд Спорт" (Ереван).

Завтра в рамках первого тура "Урарту" в Олимпаване примет СКИФ. Встреча начнется в 20:00.

Другие встречи стартового тура состоятся 22 октября. В этот день "Ширак" примет "Инженер", а "Артик" – "Арцах".