СМИ: под Киркуком произошли столкновения пешмерга и иракских силовиков

Столкновения с применением тяжелой военной техники произошли в пятницу утром между курдскими вооруженными формированиями пешмерга и иракскими силовиками к северо-западу от города Киркук, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По информации СМИ, бои начались после того, как проправительственные отряды шиитских ополченцев (аль-Хашд аш-Шааби) попытались продвинуться к одному из населенных пунктов к северо-западу от Киркука.

Представители курдских военных заявили телеканалу о том, что пешмерга удалось "отразить наступление" и "сжечь два бронеавтомобиля "Хамви". Представитель пешмерга утверждает, что при атаке шиитские ополченцы "использовали тяжелое американское вооружение".

О погибших и раненых не сообщается.