Время в Ереване: 11:07:36,   20 Октябрь

СМИ: под Киркуком произошли столкновения пешмерга и иракских силовиков


Столкновения с применением тяжелой военной техники произошли в пятницу утром между курдскими вооруженными формированиями пешмерга и иракскими силовиками к северо-западу от города Киркук, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По информации СМИ, бои начались после того, как проправительственные отряды шиитских ополченцев (аль-Хашд аш-Шааби) попытались продвинуться к одному из населенных пунктов к северо-западу от Киркука.

Представители курдских военных заявили телеканалу о том, что пешмерга удалось "отразить наступление" и "сжечь два бронеавтомобиля "Хамви". Представитель пешмерга утверждает, что при атаке шиитские ополченцы "использовали тяжелое американское вооружение".

О погибших и раненых не сообщается.

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации