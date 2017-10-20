Опрос показал, как американцы оценивают деятельность Трампа

Чуть меньше половины (42%) граждан США полагают, что американский лидер Дональд Трамп может остаться в памяти как один из самых плохих президентов в истории страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Marist Poll, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Один из пяти американцев (19%) уверен, что Трампа будут считать средним президентом. Только 18% респондентов полагают, что его будут воспринимать или как президента уровня выше среднего (11%) или как лучшего президента в американской истории (7%).

"По истечении значительного времени первого года президентства не слишком выдающийся рейтинг Дональда Трампа понизил ожидания, касающиеся того, как история будет его судить", сказал представитель компании Ли M. Мирингофф (Lee M. Miringoff).

Опрос, участие в котором приняли 1093 человек, проводился с 15 по 17 октября, погрешность составляет три процентных пункта.