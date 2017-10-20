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Драку кенгуру сняли на камеру ночного видения с полицейского вертолета


Полиция австралийского штата Виктория сняла на инфракрасную камеру дерущихся кенгуру. Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает UPI.

Экипаж полицейского вертолета заметил животных, когда патрулировал сельскую местность. Две особи били и пинали друг друга, третья паслась рядом и не обращала на драку внимания.

В июне сообщалось, что в австралийском штате Новый Южный Уэльс полицейский разнял драку кенгуру и собаки.



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