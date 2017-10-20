Время в Ереване: 11:07:36,   20 Октябрь

Американская авиакомпания выполнила первый рейс полностью женским экипажем


Авиакомпания Southwest Airlines совершила первый рейс с полностью женским экипажем. Как передает Арменпресс, об этом сообщает компания в Twitter.

Southwest Airlines опубликовала фото, снятое перед отправлением рейса. Отмечается, что Boeing-737 совершил перелет из Сент-Луиса в Сан-Франциско. Пассажиров обслуживали четыре борт-проводницы, а управлявшие самолетом два пилота также являются женщинами.

Также пользователи Twitter высоко оценили достижение Southwest Airlines в комментариях к записи.

Согласно данным Федерального управления гражданской авиации США, в 2016 году из около 584 тысяч пилотов, обладающих лицензией, примерно 39 тысяч были женщинами.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации