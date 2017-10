Американская авиакомпания выполнила первый рейс полностью женским экипажем

Авиакомпания Southwest Airlines совершила первый рейс с полностью женским экипажем. Как передает Арменпресс, об этом сообщает компания в Twitter.

Southwest Airlines опубликовала фото, снятое перед отправлением рейса. Отмечается, что Boeing-737 совершил перелет из Сент-Луиса в Сан-Франциско. Пассажиров обслуживали четыре борт-проводницы, а управлявшие самолетом два пилота также являются женщинами.

Также пользователи Twitter высоко оценили достижение Southwest Airlines в комментариях к записи.

Согласно данным Федерального управления гражданской авиации США, в 2016 году из около 584 тысяч пилотов, обладающих лицензией, примерно 39 тысяч были женщинами.

The first "unmanned" Southwest flight on a @BoeingAirplanes 737 MAX 8! All-female Crew pic taken before flying STL - SFO. pic.twitter.com/7V8ir6PBZa