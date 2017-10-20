Будапешт заставил Киев отказаться от украинизации венгерских школ

Киев не будет украинизировать венгерские школы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, передают «Украинские новости».

«Украина придерживается своих международных обязательств, в том числе двусторонних соглашений с Венгрией, относительно того, что представители меньшинств в наших странах могут обучаться на родном языке на всех этапах обучения», — привела она выдержку из совместного заявления украинской и венгерской стороны. Такое соглашение было достигнуто на встрече, в которой принимали участие глава МИД Украины Павел Климкин и министр человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог.

Киев согласился на то, что до выводов Венецианской комиссии не будет изменять процесса обучения в венгерских школах.