Джазмен Гари Кеосаян выступит с юбилейным концертом в Ереване

Композитор и джазовый исполнитель Гари Кеосаян 28-го октября даст юбилейный концерт в концертном зале Арама Хачатуряна.



Как передает «Арменпресс», особыми гостями концерта станут талантливые американские джазмены, члены "Джаз-квартета Гари Кеосаяна" Луис ван Тейлор, Карл Винсент и Донзел Дэвис. К ним присоединятся армянские музыканты Нелли Манукян, Алла Саакян, Сона Умроян и Марбей.

"В ходе уникального музыкального вечера зрителю будут представлены новые произведения Гари Кеосаяна", - отмечают организаторы.

Гари Кеосаян недавно удостоился звания "Человек года" в сфере музыки. Награда была присуждена музыканту в ходе торжественного заседания Научного совета Армяно-российского университета, посвященного 20-летию вуза.Выпускник ереванской государственной консерватории имени Комитаса, композитор и клавишник Гари Кеосаян, одним из первых в Армении начал играть джаз. В 1980 году во Дворце молодежи он основал первый в Армении международный джаз-клуб.В 90-е годы он покинул родину и уехал в США. Известность в Штатах он приобрел благодаря своим выступлениям в одном из джаз-клубов Пасадены. Вот уже 10 лет Гари Кеосаян периодически приезжает с гастролями в Армению.В 1998 году он создал «Джаз-квартет Гари Кесаяна» (Gary Kesayan Jazz Quartet). В том же году в Америке вышел его первый альбом – «For You», признанный «Armenian Music Association» лучшим джазовым альбомом. В том же году Гари Кеосаян был назван лучшим джазменом года в США. В 2000 году он написал саундтрек к фильму известного армянского режиссера Вигена Чалдраняна – Симфония молчания (Symphony of Silence).