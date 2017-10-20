В Бюраканской обсерватории осуществляются структурные изменения

В Бюраканской обсерватории имени В.Амбарцумяна осуществляются структурные изменения. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал директор Бюраканской обсерватории имени В.Амбарцумяна Арег Микаэлян.

По его словам, указанные структурные изменения – один из важнейших пунктов его программы.

«Обсерватория многие годы не имела научной структуры. Ученые объединялись вокруг какого-либо проекта только тогда, когда получали грант. Поскольку гранты поступали нерегулярно, группы также работали нерегулярно. По-моему, это мешало правильному ходу общей научной работы. Поэтому мы решили создать стабильную структуру»,- сказал директор Бюраканской обсерватории имени В.Амбарцумяна Арег Микаэлян.

По его словам,в обсерватории создано 9 научно-исследовательских отделов. Среди них – как традиционные, так и новые отделы, что существенно изменит ситуацию.

Как сказал директор Бюраканской обсерватории имени В.Амбарцумяна Арег Микаэлян, сейчас научные работники знают, в какой структуре они состоят, и какая работа от них требуется.

«Естественно, это не означает, что научные работники ограничены: межзвеньевое сотрудничество поощряется, однако, каждый сотрудник ответственен за поставленную перед ним задачу»,- сказал директор Бюраканской обсерватории имени В.Амбарцумяна Арег Микаэлян.

По его словам, кроме научно-исследовательских отделов, созданы также инфраструктурные подразделения, среди них – отдел астрофизики наблюдений, в котором объединены все телескопы, техника, оборудование, приемники.

«Мы стараемся постепенно усилить отот отдел. Ранее этим вопросом занимались отдельные люди, однако, не координированно. В основном, внимание обращали на главный телескоп, не было стратегии, общего подхода. Сейчас эта работа н стадии прогресса. Следующий в очереди – отдел астроинформатики, предполагающий применение современных компьютерных методов в астрономии. Этот отдел поддержит работу других подразделений»,- сказал директор Бюраканской обсерватории имени В.Амбарцумяна Арег Микаэлян.

По его словам, проблемным остается кадровый вопрос. За последние годы коллектив сокращался, дойдя до 37 человек.

«Это болезненный факт: в свое время мы имели 120 научных сотрудников. Сейчас мы пытаемся создать условия для пополнения коллектива молодыми кадрами, приняли нескольких сотрудников. Сейчас коллектив пополнился, дойдя до 42 человек»,- сказал директор Бюраканской обсерватории имени В.Амбарцумяна Арег Микаэлян.

По его словам, Обсерватория активнее стала работать с аспирантами и иностранными кадрами. В частности, речь идет о тех бывших сотрудниках обсерватории, которые уехали зарубеж. Эти зарубежные советники имеют определенные обязательства: посещать Бюраканскую обсерваторию, выступать здесь с лекциями, работать с молодежью над повышением их квалификации и пр.