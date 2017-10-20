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"Роснефть" и Курдистан договорились о совместной эксплуатации нефтепровода в автономном регионе


"Роснефть" и региональное Иракское правительство Курдистана объявили о начале совместной реализации инфраструктурного проекта по эксплуатации нефтепровода в Курдском автономном регионе. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу российской компанией.

Доля "Роснефти" в проекте может составить 60%. Другим участником проекта c долей 40% будет компания KAR Group (нынешний оператор нефтепровода).

"Вхождение в инфраструктурный проект будет способствовать достижению стратегических целей компании и позволит повысить эффективность транспортировки нефти конечным потребителям, включая поставку нефти из Курдистана на нефтеперерабатывающие заводы "Роснефти" в Германии",- заявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин.

В четверг министерство нефти Ирака выпустило заявление, в котором назвала незаконными любые сделки, заключенные в обход Багдада.

 



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