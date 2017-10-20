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Всемирный день борьбы с остеопорозом: “Любите свои кости, защитите свое будущее!”


Международный фонд остеопороза (IOF), 240 стран-членов этой организации и ассоциации по остеопорозу в более чем 90 стран мира ежегодно, 20-го октября, отмечают Всемирный день борьбы с остеопорозом. Цель организаторов – повысить осведомленность населения об этом заболевании и его профилактике. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Минздрава Армении, лозунг этого года - «Любите свои кости, защитите свое будущее!».

Вследствие остеопороза кости теряют крепость, становятся хрупкими и легко ломаются, даже при незначительных травмах. Причем, подобные переломы могут долго не заживать, привести к длительным болям и инвалидности, и даже стать причиной смертельного исхода. Болезнь протекает бессимптомно, и, не пройдя профобследования, больные узнают о ней лишь после возникновения перелома.

В мире среди 3 женщин и 5 мужчин в возрасте старше 50 лет один страдает остеопорозом. В Армении число переломов костей по причине остеопороза составляет  за год 3912. Среди  100000 жителей в возрасте старше 50 лет переломы тазобедренного сустава зарегистрированы у 136 мужчин и 201женщины.

Для предупреждения остеопороза и укрепления костной системы специалисты советуют:

  • Заниматься гимнастикой и упражнениями, преференция – упражнения с нагрузкой для развития мышечного аппарата и упражнения на координацию и равновесие
  • Полноценное на предмет костного здоровья питание – кальций, витамин D, белок. Солнце – основной источник витамина D.
  • Избегать вредных привычек – курение, алкоголь, избыточный вес.
  • Выявить наличие у себя факторов риска, сообщить о них врачу, особенно, если в прошлом перенесли переломы, или же принимали лекарства, вредные для костной системы.
Пройти диагностическое обследование и начать лечение. В случае высокого риска, принимать медикаментозное лечение под контролем врача.

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