Всемирный день борьбы с остеопорозом: “Любите свои кости, защитите свое будущее!”

Международный фонд остеопороза (IOF), 240 стран-членов этой организации и ассоциации по остеопорозу в более чем 90 стран мира ежегодно, 20-го октября, отмечают Всемирный день борьбы с остеопорозом. Цель организаторов – повысить осведомленность населения об этом заболевании и его профилактике. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Минздрава Армении, лозунг этого года - «Любите свои кости, защитите свое будущее!».

Вследствие остеопороза кости теряют крепость, становятся хрупкими и легко ломаются, даже при незначительных травмах. Причем, подобные переломы могут долго не заживать, привести к длительным болям и инвалидности, и даже стать причиной смертельного исхода. Болезнь протекает бессимптомно, и, не пройдя профобследования, больные узнают о ней лишь после возникновения перелома.

В мире среди 3 женщин и 5 мужчин в возрасте старше 50 лет один страдает остеопорозом. В Армении число переломов костей по причине остеопороза составляет за год 3912. Среди 100000 жителей в возрасте старше 50 лет переломы тазобедренного сустава зарегистрированы у 136 мужчин и 201женщины.

Для предупреждения остеопороза и укрепления костной системы специалисты советуют: