Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибудет с официальным визитом в Армению
10:26, 20 Октябрь, 2017
По приглашению премьер-министра Армении Карена Карапетяна, 24-го октября в Ереван прибудет премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении, в рамках визита запланирована встреча премьер-министров Карапетяна и Медведева, а также переговоры в расширенном составе и церемония подписания ряда соглашений.
Премьер-министра России примет также президент Армении Серж Саргсян.
На следующий день своего визита – 25 октября, Медведев примет участие в работе заседания Евразийского межправительственного совета.