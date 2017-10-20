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Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибудет с официальным визитом в Армению


По приглашению премьер-министра Армении Карена Карапетяна, 24-го октября в Ереван прибудет премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении, в рамках визита запланирована встреча премьер-министров Карапетяна и Медведева, а также переговоры в расширенном составе и церемония подписания ряда соглашений. 
Премьер-министра России примет также президент Армении Серж Саргсян.

На следующий день своего визита – 25 октября, Медведев примет участие в работе заседания Евразийского межправительственного совета.

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