В Грузии накануне муниципальных выборов ранили кандидата от правящей партии

Неизвестные в четверг вечером обстреляли в Грузии кандидата на муниципальных выборах от правящей партии Джейхуна Човдарова, ранены четыре человека, в том числе сам Човдаров, передают грузинские телекомпании с места происшествия, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По их данным, ЧП произошло в грузинском районе Марнеули.

"Джейхун Човдаров является мажоритарным кандидатом от "Грузинской мечты", в него стреляли из огнестрельного оружия. Ранены четыре человека, все они госпитализированы в местную клинику, однако состояние одного из пострадавших тяжелое, и, предположительно, его перевезут в госпиталь в Тбилиси",- передает грузинский Первый канал.

Телекомпания "Рустави 2" сообщает, что для изучения деталей инцидента на место отправился глава МВД страны Георгий Мгебришвили.

В субботу в Грузии пройдут местные выборы. Гражданам страны предстоит выбрать мэров 64 городов и районов и членов в совещательные органы местного самоуправления — сакребуло.