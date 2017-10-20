Вашингтону нужно быть готовым к тому, что Северная Корея может вскоре нанести ракетный удар по территории США, передает Washington Examiner слова директора ЦРУ Майкла Помпео.

Он считает, что вероятность ракетного удара увеличилась за последнее время, а также будет расти и впредь из-за "отсутствия международного давления на Пхеньян".

"Остается только думать, как можно предотвратить последний шаг", — заявил Помпео.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, директор ЦРУ также подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп намерен использовать вооруженные силы для предотвращения удара, однако, отмечает Помпео, трудно понять, когда такая мера будет необходима.