Европейские индексы снизились - 19-10-17

МОСКВА, 20 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 19 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.41% и составил 12990.10 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.29% и составил 5368.29 пункта, британский FTSE снизился на 0.26% и составил 7523.04 пункта, российский MICEX снизился на 1.03% и составил 2072.73 пункта, а RTSI снизился на 0.74% и составил 1139.08 пункта.