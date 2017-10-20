Цены на цветные металлы - 19-10-17

ЛОНДОН, 20 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 19 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.59% и составила 2138.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.67% и составила 6965.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.36% и составила 2497.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.63% и составила 11740.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.10% и составила 19950.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.67% и составила 3108.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 2.82% и составила 60250.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.