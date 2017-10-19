Президент Армении принял участие в гала-ужине, посвящённом рабочему собранию Фонда науки и технологий Армении и Национального фонда науки США

Президент Армении Серж Саргсян 19 октября вечером принял участие в гала-ужине, организованном Фондом науки и технологий Армении (FAST) в рамках международного рабочего собрания на тему «Машинное обучение - стимул научных открытий» в отеле «Армения-Мариотт».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в ходе мероприятия представлены основные направления деятельности Фонда науки и технологий Армении и реализуемые программы, стипендиальные программы, «Завет следующего поколения», сеть неформальных инвесторов и официальный сайт Фонда.

Подписан меморандум о взаимопонимании между Фондом науки и технологий Армении и рядом образовательных учреждений.

На гала-ужине присутствовали также 15 членов избранного совета «Следующее поколение», который формируется в рамках Фонда науки и технологий Армении. Совет объединит вооружённых знаниями и соответствующими навыками талантливых молодых учёных и специалистов по линии технологий со всего мира, имея целью стимулировать технологическое развитие и научную и предпринимательскую деятельность в Армении и вне её границ.

Во время мероприятия Президент Республики выступил с приветственной речью.

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Речь Президента на гала-ужине, посвящённом рабочему собранию Фонда науки и технологий Армении и Национального фонда науки США

Уважаемые коллеги,

Приветствую всех вас с первой практической инициативой Фонда науки и технологий Армении - проведением совместного рабочего собрания с Национальным фондом науки США. Думаю, что путь налаживания подобного сотрудничества мы должны пройти вместе для достижения нашей цели по формированию основанной на знании и преимуществах высоких технологий экономики. В этом плане приветствую также ваши обсуждения вокруг новых программ деятельности, которые начинаются сегодня.

Фонд науки и технологий Армении более известен по своей английской аббревиатуре - FAST. «Fast» означает «быстро», следовательно мы должны быстро сориентироваться и найти своё правильное место в этом быстро меняющемся мире.

Фонд собрал вокруг идеи развития Армении известных армян из Армении и Диаспоры. Они достигли успехов в науке, технологиях и в связанной с ними предпринимательской сфере. Привлечение новых помощников и стремление общими усилиями строить более крепкую Армению позволяет выразить уверенность, что опережающими темпами видение быстрого технологического развития отныне доступна, и доступная перспектива и цель для нас.

Объединённые вокруг Фонда люди другими своими инициативами на протяжение лет помогали реформированию и развитию Армении. Эта инициатива должна стать ещё одним эффективным и успешным примером сотрудничества государства и частного сектора. Пользуясь случаем, подтверждаю, что я и вся государственная система Армении будет содействовать этой инициативе, выражаю благодарность фонду и помощникам FAST.

Создание этого фонда символично. Все вы знаете, что ещё в 2008 году для помощи молодым людям, отправившимся на учёбу из Армении и Диаспоры в ведущие вузы мира создан фонд «Луйс». Сегодня «Луйс» выходит из своих традиционных рамок и выступает в качестве соучредителя, в малой части, но соучредителя новой программы развития. Отныне мы будет последовательными в том чтобы достигнуть лучших результатом в нашей политике, сопоставляя различные инициативы.

Уважаемые коллеги,

Армения сегодня находится в периоде важных изменений. Шаг за шагом мы упорно преодолеваем существующие трудности и ограничения, вызванные неблагоприятной внешней средой. С той же настойчивостью реформируем нашу внутреннюю жизнь, организуя её на основе взаимного уважения, диалога, толерантности, принципов согласия и справедливости. Для того, чтобы успешно организовать все эти процессы, нам необходимы инициативы, которые позволяют создать по всей стране позитивную атмосферу и открыть новые перспективы.

Объединение в направлении развития инноваций Армении, Диаспоры и международного научного сообщества, уверен, может дать видимые и измеряемые результаты. Мы часто слышим, что многие научно-технические разработки не были реализованы по причине бюджетных и финансовых ограничений. Сейчас под эгидой FAST внедрение инструментов грантового венчурного финансирования будет ещё одним важным шагом на пути полноценного выявления нашего научного потенциала.

Армянское государство, в свою очередь, решительно настроено развивать поле авторского права и его правоприменительную практику. Мы также последовательно продолжим улучшать деловую среду, в том числе также доступность рынка капитала, чтобы упростить финансирование научно-технических разработок.

Уверен, что это самый правильный способ, чтобы проторить путь для творческого взлёта. Нет сомнений, что образование и наука в 21-ом веке будут незаменимыми источниками благополучия и влияния.

Это также правильный путь выявления и применения в Армении потенциала живущих за рубежом армянский специалистов. Вслед за знаниями, технологиями и вытекающим из них развитием придёт большее привлечение специалистов к священному делу строительства Родины.

Завершая свою речь, должен подчеркнуть, что FAST показывает нам тот путь, которым власти Армении, оппозиция, гражданское общество, структуры Диаспоры и все заинтересованные лица должны шагать для реализации видения новой и интеллектуальной Армении.

Желаю доброго пути Фонду науки и технологий Армении. Успех FAST-а будет нашим общим успехом.

Спасибо.