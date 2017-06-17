Предстоящие на 20 октября мероприятия
21:20, Октябрь 19, 2017
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- 21:20 Предстоящие на 20 октября мероприятия
- 20:48 Азербайджан не готов к конструктивному диалогу по мирному урегулированию конфликта Нагорного Карабаха: Шармазанов
- 20:45 Все 5 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыты
- 20:42 Путин ответил на вопрос, может ли женщина стать президентом России
- 20:35 Террористов в Сирии мы в ближайшее время добьем: Путин
- 19:53 В Ереване 24-25 октября 2017 года состоится заседание Евразийского межправительственного совета
- 19:33 Будущее ЕАЭС как интеграционного объединения – это, прежде всего, реализация стратегической повестки развития: Тигран Саркисян
- 19:09 В результате выстрела противника погиб военнослужащий АО Арцаха
- 19:01 Тиллерсон посетит Саудовскую Аравию и Катар
- 18:40 Институт стран СНГ предоставит стипендии студентам ЕГУ, участвовавшим в апрельской войне
- 18:09 Президент Республики Арцах посетил в Брюсселе офис организации «Европейские друзья Армении»
- 18:00 Меркель: Европа поддерживает соглашение по иранской ядерной программе
- 17:56 Турция и Иран намерены использовать национальные валюты в торговле
- 17:55 В Китае закрыли фотовыставку, где африканцев сравнили с животными
- 17:38 Назван эффективный способ сохранить здоровье до старости
- 17:32 Меркель призвала Совет ЕС сократить поддержку Турции
- 17:28 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 19-10-17
- 17:27 Азиатские индексы выросли - 19-10-17
- 17:23 ОДКБ ожидает повышения активности террористов на севере Афганистана
- 17:16 Известный американский шеф-повар Энтони Бурден готовит программу про Армению и Арцах
- 17:11 Премьер-министр Армении принял посла России
- 17:02 Более миллиона человек в Китае сыграли в игру "Похлопай речи Си Цзиньпина"
- 16:41 Тяжелоатлет Давид Ованнисян стал серебряным призером молодежного первенства Европы
- 16:40 Гроссмейстер Карен Григорян – второй на Филиппинском турнире
- 16:29 Глава генштаба Ирана обсудил с Асадом военное сотрудничество
- 16:20 Иракский суд выдал ордер на арест вице-президента Иракского Курдистана
- 16:16 Песков: Кремль не готовит предвыборную кампанию Собчак и не консультирует ее
- 16:05 Баку прибегает к примитивным спекуляциям: Эдвард Налбандян ответил Мамедьярову
- 16:00 В Женеве президенты согласились предпринять шаги по снижению напряженности: министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян передает детали
- 15:51 Sony представила нового робота, способного наблюдать за домом в отсутствие хозяина
- 15:49 Европейские модницы помешались из-за ботинок
- 15:40 ЕС оказывает ценную помощь в проведении в нашей стране реформ: выступление министра ИД Армении Эдварда Налбандяна в Брюсселе
- 15:29 Глава Европарламента заявил, что Европа не примет независимость Каталонии
- 15:25 Найден быстрый способ побороть ожирение
- 15:10 Будут урегулированы объемы лесопользования и предприняты меры по пресечению незаконных вырубок леса
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18:12, 13.10.2017
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12:47, 14.10.2017
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14:56, 14.10.2017
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20:13, 13.10.2017
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