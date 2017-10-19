Азербайджан не готов к конструктивному диалогу по мирному урегулированию конфликта Нагорного Карабаха: Шармазанов

Нарушая режим прекращения огня на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения, Азербайджан показывает, что не готов к конструктивному диалогу по мирному урегулированию конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом после заседания Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов, коснувшись нарушения противником режима прекращения огня, в результате которого погиб солдат ВС Арцаха.

«К сожалению, этим выстрелом Азербайджан показал несоответствие своего слова своим действиям. Этим же он показал, что не уважает принятые им же международные обязательства, которые несколько дней назад были приняты в Женеве и озвучены сопредседателями Минской группы ОБСЕ и главами МИД сторон. Это был выстрел не только в сторону Армении, но и переговоров», - отметил Шармазанов.

Он напомнил, что в Женеве было принято заявление, и это первое за последние годы заявление, принятое не только сопредседателями МГ ОБСЕ, но и главами МИД Армении и Азербайджана.

«В нем и сопредседатели, и стороны еще раз фиксируют необходимость мирного урегулирования и отмечают, что нужно предпринять шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения. А снижение напряжения – это только и только реализация тех содержательных договоренностей, которые были приняты в Вене и Санкт-Петербурге», - сказал вице-спикер.

Шармазанов отметил, что хотя бы на этот раз должна быть озвучена четкая и прямая оценка международного сообщества.