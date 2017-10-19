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Все 5 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыты


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, все 5 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 18 и 19 октября, раскрыты.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, раскрыто также 4 случая кражи, 5 случаев мошенничества, по 1 случаю незаконной вырубки деревьев и взяточничества, зарегистрировано 6 случаев обнаружения наркотиков и 1 случай изъятия оружия и боеприпасов. 
За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 11 ДТП: 1 человек погиб, 19 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.



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