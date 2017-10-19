Путин ответил на вопрос, может ли женщина стать президентом России

Президент РФ Владимир Путин не исключает, что следующим президентом может стать женщина.

"У нас все возможно", — как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», сказал Путин на форуме "Валдай", отвечая на вопрос о том, может ли женщина стать следующим президентом РФ.

Очередные выборы в России состоятся в 2018 году. Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к Администрации президента, сообщила, что следующим президентом РФ может стать женщина. СМИ предположили, что ей может быть, в частности, Ксения Собчак. В среду телеведущая заявила, что будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах.