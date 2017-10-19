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В Ереване 24-25 октября 2017 года состоится заседание Евразийского межправительственного совета


В Ереване 24-25 октября 2017 года состоится заседание Евразийского межправительственного совета. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Армении Карен Карапетян подписал соответствующее решение, а также дал поручения руководителям разных ведомств подготовить саммит.

Для участия в заседании Евразийского межправительственного совета в Армению приедут главы правительств России, Казахстана, Беларуси и Киргизии, а также председатель Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

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