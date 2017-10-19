Будущее ЕАЭС как интеграционного объединения – это, прежде всего, реализация стратегической повестки развития: Тигран Саркисян

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян выступил на заседании Постоянного совета Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ) в Вене (Австрия).

«Уважение и учёт интересов всех участников – институциональный базис ЕАЭС, позволяющий нам принимать решения, которые приемлемы для всех стран нашего Союза, и в максимальной степени использовать наши стратегические преимущества", – заявил он.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕЭК, Тигран Саркисян остановился на приоритетах экономического развития евразийского интеграционного объединения, принципах взаимодействия с третьими странами и международными организациями, а также представил свой взгляд на возможности сотрудничества с ОБСЕ.

Позднее, в ходе рабочей встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, Председатель Коллегии ЕЭК обсудил практические аспекты диалога ЕЭК с Постоянным советом, секретариатом генерального секретаря ОБСЕ и другими структурами ОБСЕ в рамках «второй корзины» – пакета тем, связанных с вопросами экономической и экологической безопасности. Томас Гремингер пригласил представителей Комиссии на цифровой саммит, который пройдет под эгидой ОБСЕ в январе 2018 года. Организатором масштабного форума выступит страна, которая будет председательствовать в структурах организации (Италия).

«Повестка развития ЕАЭС определена до 2025 года и сформирована с учетом очевидных конкурентных преимуществ Союза – транзитного, индустриального и интеллектуального потенциалов, разнообразия сырьевых и природных ресурсов, емкости рынка, превышающего 180 млн человек, и простоты взаимного общения, – отметил Тигран Саркисян в своем выступлении. – Ключевыми векторами нашего движения вперед станут проекты, позволяющие обеспечить сопряжение с инициативой Китая «Экономический пояс Шелкового пути» (ЭПШП), а также инициативы по цифровой трансформации экономик стран ЕАЭС».

Председатель Коллегии ЕЭК уверен, что развитие ЕАЭС и реализация проектов в рамках ЭПШП будут активно взаимодополнять друг друга. Институциональной основой взаимодействия КНР и стран Союза станет торгово-экономическое соглашение, работа над которым идёт в настоящее время. Особое внимание Тигран Саркисян обратил на перспективы сотрудничества в области транспорта и логистики, плодами которого смогут воспользоваться не только ЕАЭС и КНР, но и Европа. Формирование единого транспортного пространства, создание трансграничных коридоров повысит эффективность грузоперевозок и создаст новые возможности для делового партнёрства.

Еще одним трансграничным и кросс-отраслевым направлением развития ЕАЭС, по мнению Тиграна Саркисяна, станет цифровизация всех сфер деятельности государства и бизнеса. Цифровая повестка ЕАЭС будет способствовать повышению качества управления, внедрению инноваций и новых технологий, что усилит конкурентные преимущества как стран Союза, так и интеграционного объединения в целом. Одновременно ее глобальность позволит расширить пространство диалога и найти взаимоприемлемые решения тех противоречий, которые сегодня кажутся всем непреодолимыми.

Отмечая схожесть целей создания ОБСЕ и ЕАЭС – обеспечение достойных условий для развития стран и народов, – Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян вновь заявил о важности дальнейшего конструктивного сотрудничества Комиссии с ОБСЕ. Практические вопросы взаимодействия обсуждались в ходе рабочей встречи Тиграна Саркисяна с генеральным секретарём ОБСЕ Томасом Гремингером. Стороны договорились подготовить программу совместных действий. Томас Гремингер пригласил представителей Комиссии на цифровой саммит, который пройдёт под эгидой ОБСЕ в январе 2018 года. «Экономическое и гуманитарное измерения в деятельности наших организаций имеют столько точек соприкосновения, что было бы непростительно игнорировать возможности для углубления наших связей», – заявил Председатель Коллегии ЕЭК по итогам встречи.

Ещё одним важным итогом выступления Председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна на заседании Постоянного Совета ОБСЕ стало заявление представителя Европейской комиссии (ЕК) о готовности к совместным действиям по таким вопросам, как техническое регулирование и взаимная торговля. Представитель ЕК уверен, что это в общих интересах. Было отмечено, что в настоящее время уже можно говорить о техническом диалоге между ЕЭК и ЕК.