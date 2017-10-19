В результате выстрела противника погиб военнослужащий АО Арцаха

На боевой оборонительной позиции одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в северо-восточном направлении, 19 октября, в районе 15:50 часов, в результате выстрела со стороны противника смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Тигран Арменович Хачатрян (1998 года рождения).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО НКР, ведется следствие для уточнения обстоятельств инцидента.

«Министерство обороны Республики Арцах разделяет тяжелую горечь утраты и выражает свое соболезнование членам семьи погибшего военнослужащего, его родственникам и сослуживцам», - говорится в сообщении АО НКР.