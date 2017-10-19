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Тиллерсон посетит Саудовскую Аравию и Катар


Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 20 октября отправляется в Саудовскую Аравию, а затем в Катар, где обсудит дипломатический кризис между Дохой и рядом арабских стран, а также конфликт в Йемене, Иран и другие региональные вопросы.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Госдепартамента.

В Катаре руководитель американского внешнеполитического ведомства также планирует обсудить с руководством эмирата "совместные усилия по борьбе с терроризмом".

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Позднее "квартет" сформировал требования, которые в Дохе посчитали невыполнимыми. 



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