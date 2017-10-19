Институт стран СНГ предоставит стипендии студентам ЕГУ, участвовавшим в апрельской войне

В армянском филиале Института стран СНГ 20 октября состоится международный круглый стол на тему «Интеграционные векторы и безопасность: Вызовы и возможности». Как сообщает Арменпресс, в мероприятии примут участие эксперты из Армении, а также РФ.

Армянский филиал Института СНГ предоставит стипендии студентам ЕГУ, которые участвовали в апрельской войне 2016 года и имеют высокую академическую успеваемость.