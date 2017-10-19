В Китае закрыли фотовыставку, где африканцев сравнили с животными

В китайской провинции Хубэй закрыли выставку "Это Африка", на которой фотографии чернокожих людей перемежались с изображениями обезьян. Как передает Арменпресс, об этом сообщает RT.

Фотограф Юй Хуэйпин во время путешествия по африканскому континенту решил сделать серию снимков, на которых сравнил эмоции людей с эмоциями животных.

Мнения по поводу фотографий разделились. Ряд критиков высоко оценили снимки, назвав их "умными и эффектными". Однако некоторые посетители сочли снимки расистскими, а часть африканских студентов пожаловались на выставку в посольства своих стран.

Куратор выставки Ван Юэцзюнь пояснил, что в Китае сравнение с животными не оскорбительно, а иногда даже лестно. Вместе с тем он отметил, что уважает чувства своих "африканских друзей" и поэтому уберет оскорбительные для них фотографии.