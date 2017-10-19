Турция и Иран намерены использовать национальные валюты в торговле

Турция и Иран будут использовать национальные валюты в торговле. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал первый вице-президент Ирана Исхак Джахангири в Анкаре во время совместной пресс-конференции с премьером Турции Бинали Йылдырымом.

Джахангири сказал, что Анкара и Тегеран заинтересованы в укреплении торговых и экономических отношений. По его словам, использование национальной валюты в торговле между странами будет способствовать увеличению товарооборота.