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Турция и Иран намерены использовать национальные валюты в торговле


Турция и Иран будут использовать национальные валюты в торговле. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал первый вице-президент Ирана Исхак Джахангири в Анкаре во время совместной пресс-конференции с премьером Турции Бинали Йылдырымом.

Джахангири сказал, что Анкара и Тегеран заинтересованы в укреплении торговых и экономических отношений. По его словам, использование национальной валюты в торговле между странами будет способствовать увеличению товарооборота.



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