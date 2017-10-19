Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 19-10-17

ЕРЕВАН, 19 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 19 октября, курс доллара США вырос на 0.23 драмa и составил 481.73 драм. Курс евро вырос на 3.45 драмa и составил 568.97 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 8.37 драм. Курс британского фунта сократился на 0.13 драмa и составил 633.72 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 60.97 драмa и составила 19827.71 драм. Цена серебра сократилась на 2.35 драмa и составила 262.52 драм. Цена платины сократилась на 86.06 драмa и составила 14279.92 драм.