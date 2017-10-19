Азиатские индексы выросли - 19-10-17

ТОКИО, 19 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.40% и составил 21448.52 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.31% и составил 1730.04 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.34% и составил 3370.17 пункта, а HANG SENG снизился на 1.92% и составил 28159.09 пункта.